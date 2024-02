Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 51 de ani este cercetat dupa ce a atacat cu pietre și i-a amenințat pe paznicii unui mall din Arad, apoi a fugit. A fost prins de jandarmi, care au gasit asupra barbatului și un cuțit. Potrivit Jandarmeriei Arad, un barbat agresiv a amenințat și a lovit cu pietre, duminica, […]…

- Un barbat care i-a amenintat pe agentii de paza dintr-un mall din Arad cu un cutit si a aruncat cu pietre in ei a fost prins de un echipaj de jandarmi. Reprezentantii Jandarmeriei Arad au anuntat, luni, ca jandarmii au fost solicitati sa intervina la un mall din municipiul Arad, dupa ce un barbat era…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost prins de jandarmii aradeni dupa ce a amenințat și a aruncat cu pietre in agenții... The post VIDEO. A amenințat și a aruncat cu pietre in agenții de paza ai mall-ului. Barbatul, care avea un cuțit asupra sa, prins de jandarmi appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un barbat in varsta de 51 de ani este cercetat dupa ce a atacat cu pietre și i-a amenințat pe paznicii unui mall din Arad, apoi a fugit. A fost prins de jandarmi, care au gasit asupra barbatului și un cuțit. Potrivit Jandarmeriei Arad, un barbat agresiv a amenințat și a lovit cu pietre, duminica,…

- Polițiștii gorjeni au deschis o ancheta dupa ce o femeie a fugit de acasa, sa scape de bataile soțului. Agenții de poliție din Targu Carbunești au fost sesizați prin apel 112 de un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Saulești, cu privire la faptul ca soția acestuia a plecat de la domiciliu. Barbatul…

- Potrivit informațiilor existente, accidentul s-a petrecut marti seara pe DN 15D, in localitatea Turturesti, relateaza Ziarul de Iași. Un autoturism condus de un barbat de 54 de ani din Piatra-Neamț a intrat in masina stationata și semnalizata pe carosabil, anunța IPJ Neamt.Barbatul care schimba roata…

- Un barbat care facea scandal i-a amenintat cu drujba pe politistii si jandarmii veniti sa-l calmeze. Agresorul a fost retinut dupa ce jandarm a tras un foc de arma. Politistii din Medgidia au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 34 de ani, pentru amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice,…

- ”Astazi, 4 decembrie, in jurul orei 15.00, prin apel 112, Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu a fost sesizat in legatura cu faptul ca un barbat ameninta cu un cutit persoanele de pe strada si distruge anvelopele unor autoturisme parcate pe strada Henri Coanda din municipiul Sibiu”, a transmis, luni,…