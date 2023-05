Stiri pe aceeasi tema

- Germanul Jan-Lennard Struff, locul 65 ATP, prezent pe tabloul principal ca lucky loser, l-a eliminat, joi, in sferturile de finala ale Mutua Madrid Open, pe favoritul 5, grecul Stefanos Tsitsipas, anunța news.ro.Struff s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 5-7, 6-3. CITESTE SI Premier League: Brighton…

- Manchester United, locul 4, se deplaseaza in aceasta seara pe terenul lui Brighton, locul 8, intr-o restanța din etapa cu numarul 28 din Premier League. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport 1. Duel deosebit de interesant in Premier League…

- Brighton - Manchester United, meci restant din etapa a 28-a a campionatului Angliei, este programat, joi, 4 mai, de la ora 22:00, pe Falmer Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa lui Vlad Chiriches, Cremonese, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Dessers, in minutul 4.

- Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa lui Vlad Chiriches, Cremonese, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Dessers, in minutul 4. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani), portarul campioanei Italiei, AC Milan, va pleca de la gruparea de pe San Siro la finalul acestei stagiuni, cand ii expira contractul. Fostul portar al echipei naționale s-ar afla pe lista celor de la Empoli, acolo unde ar urma sa devina coleg cu mijlocașul Razvan Marin,…

Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a obtinut o remiza in confruntarea cu Fiorentina, duminica, in etapa a 23-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.

- UEFA Conference League este o competitie noua care a avut sezonul de debut chiar anul trecut. Competitia a fost atunci castigata de AS Roma, acesta fiind primul trofeu adus de legendarul Jose Mourinho in capitala Italiei si daca este sa ne luam dupa celebrarile de pe strazile Roma, este destul de evident…