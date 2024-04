Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa RC Lens, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Frantei, in care oaspetii au condus cu 1-0, scrie news.ro.

- Echipa italiana Inter Milano a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 29-a din Serie A, scrie news.ro. Intr-o prima repriza in care au avut o tripla ocazie in minutul 13, gazdele au deschis scorul pe final, prin Darmian,…

- Echipa spaniola Real Sociedad a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Cadiz, intr-un meci al etapei a 29-a din La Liga, informeaza news.ro. Formatia din San Sebastian s-a impus prin golurile reusite de Mikel Merino, in minutul 28, si de Arsen Zakharyan, in minutul 68.Real…

- Echipa italiana AC Milan a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Empoli, intr-un meci al etapei a 28-a din Serie A. Milanezii au marcat destul de tarziu, spre finalul primei reprize, cand a inscris americanul Christian Pulisic. In continuare, gazdele au pus presiune pe poarta…

- Sassuolo – Napoli, meci restant contand pentru etapa a 21-a din Serie A, s-a terminat cu un scor de tenis, 1-6, deși gazdele au fost cele care au deschis scorul. In minutul 17, Racic a semnat primul sau gol in campionatul Italiei cu un șut superb de la distanța, care datorita efectului a ocolit toți…

- Echipa italiana Inter Milano a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Salernitana, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a din Serie A, informeaza news.ro. Inter a facut o prima repriza excelenta. Marcus Thuram a deschis scorul in minutul 17, Lautaro Martinez l-a majorat in minutul…

- Al doilea meci pentru Farul Constanta in 2024 in Superliga, a doua victorie, 1 0 pe teren propriu vineri, 26 ianuarie 2024, cu FCU 1948 Craiova, in etapa a 23 a.Unicul gol al meciului a fost marcat de Ronaldo Deaconu, in minutul 9.Farul a aratat si pe teren propriu forma excelenta din acest an si a…

- Formatia Internazionale Milano, liderul din Serie A, a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 5-1, echipa Monza, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.Invingatorii au marcat prin Calhanoglu ’12 (penalti), ’60, Martinez ’14, ’84 (penalti) si Thuram ’88. Pentru…