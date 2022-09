Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu recunoaște rezultatele referendumurilor organizate de Rusia in teritoriile ocupate din Ucraina: reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional și, prin urmare, nu produc niciun fel de efect juridic.

- Serbia nu va recunoaste rezultatele referendumurilor organizate in patru regiuni din Ucraina ocupate partial de fortele ruse, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic, in ciuda legaturilor stranse dintre Belgrad si Moscova, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.…

- Mii de oameni au marsaluit duminica prin capitala Serbiei, cerand autoritatilor sa interzica marsul Gay Pride, planificat pentru weekendul viitor, transmite Reuters. Printre protestatari – care purtau un steag masiv al Serbiei – s-au numarat grupuri care au strigat, de asemenea, sloganuri de sustinere…

- Mii de activisti religiosi si de dreapta au marsaluit duminica prin capitala Serbiei, cerand autoritatilor sa interzica marsul Gay Pride, planificat pentru weekendul viitor, transmite Reuters. Printre protestatari – care purtau un steag masiv al Serbiei – s-au numarat grupuri care au strigat, de asemenea,…

- Aflat la Belgrad, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, intr-o conferința de presa susținuta alaturi de omologul sau sarb Aleksandar Vucic, ca Occidentul se comporta provocator fața de Rusia, informeaza Politico . „Pot spune clar ca nu mi se pare corecta atitudinea Occidentului…

- Kazahstanul, vecin si aliat al Rusiei, a suspendat toate exporturile de arme timp de un an, a anunțat sambata guvernul sau, pe fondul conflictului din Ucraina si al sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei, informeaza Reuters și Hotnews . De asemenea, fosta republica sovietica ce are legaturi economice…

- Gerhard Schroeder, care a fost criticat in Germania pentru opiniile sale pro-ruse, a intentat un proces impotriva camerei inferioare a parlamentului german Bundestag, prin care solicita sa i se restabileasca privilegiile de fost cancelar, relateaza DPA. Schroeder, in varsta de 78 de ani, a fost lipsit…