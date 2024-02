Separatoare de sens pe Calea Sighișoarei Astazi, in ședința Comisiei de Circulație, reprezentanții Poliției au venit cu mai multe propuneri catre administratorul drumului, adica Primaria Targu Mureș. Prima dintre ele se refera la montarea de separatoare de sens pe Calea Sighișoarei. Reprezentanții Poliției au motivat necesitatea acestei masuri datorita numarului mare de accidente de pe Calea Sighișoarei, mai ales din ultima vreme… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

