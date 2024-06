Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul acesta se anunța a fi unul distractiv, cu sesiuni gratuite de caiac pe lacul Chios din Parcul Central al municipiului Cluj-Napoca. Caiac SMile, asociația din Satu Mare care militeaza pentru accesibilizarea sportului pentru persoane cu dizabilitați, va participa in perioada 14 - 16 iunie…

- Parcul Armatura și Parcul Feroviarilor vor gazdui 1 și 2 iunie 2024 spectacole de teatru de papuși, ateliere de creație, face painting, cantece și dansuri populare sau concerte in cadrul evenimentului „1 Iunie – Hai-Hui printre povești”, in cadrul Zilelor Clujului. Cei mici sunt așteptați sambata, 1…

- Sala Dinamo din București gazduiește, in perioada 18-19 mai, turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal masculin. Sambata, 18 mai, sunt programate cele doua semifinale, respectiv Minaur Baia Mare-CSM Constanța (ora 15.00) și Dinamo București-CSM București (ora 17.30). Caștigatoarele se vor califica…

- Programul de studii de licența Psihologie din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, a fost autorizat de Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS). Programul de studii Psihologie, cu durata de trei ani, va avea locuri bugetate…

- Pompierii mureșeni din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit, miercuri seara, 8 mai, cu o autospeciala de stingere la Platoul Cornești, pentru degajarea unor copaci cazuți pe carosabil. "Se acționeaza pentru indepartarea pericolelor iminente și a efectelor negative, in vederea deblocarii circulației",…

- Din data de 1 mai se reiau cursele de autobuze speciale catre Complexul "Weekend" și Platoul Cornești, au anunțat marți, 30 aprilie, reprezentanții Primariei Municipiului Targu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției. "Pentru sezonul estival se asigura curse directe pe ruta Shopping City – Complexul…

- Cea de-a șasea ediție a evenimentului Florii in Florești va avea loc in doua etape, in perioada 27 - 28 aprlie, și in 1 - 3 mai, in Parcul Poligon.”Sunt incantat sa va anunț ca in zilele de 27-28 aprilie și 1-3 mai va avea loc cea de-a VI-a ediție a evenimentului Florii in Florești!In cadrul acestui…

- Odata cu operaționalizarea aplicației eDAC de catre MAI, echipajele din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Targu Mureș au utilizat duminica, 31 martie, aceasta aplicație pentru verificarea documentelor persoanelor legitime in cadrul misiunilor desfașurate. "Cu ajutorul dispozitivelor electronice mobile…