- In dosarul DIICOT in care Lucian Boncu a fost trimis in judecata pentru ca a ordonat asasinarea editorului șef al PRESSALERT.ro, jurnalistul Dragoș Boța, apar informații explozive despre ce-și dorea liderul interlop. Boncu apare intr-o inregistrare facuta de DIICOT, in 28 iunie 2019, in apartamentul…

- Apar noi detalii despre reținerea lui Lucian Boncu, considerat liderul interlopilor din Timișoara, care ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș Boța. Lucian Boncu a fost reținut pe 1 iunie, intr-o localitate din apropierea Romei, in Italia. Informațiile au fost prezentate de presa din localitatea…

- Presa locala din Latina, localitatea din apropiere de Roma unde Lucian Boncu a fost reținut de autoritați, a relatat despre prinderea interlopului care a parasit Romania, unde Tribunalul Timiș a emis mandat de arestare in lipsa in dosarul in care este anchetat pentru ca a ordonat asasinarea jurnalistului…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, acordul de recunoaștere a vinovației incheiat intre DIICOT și Rafa Bogdan. Acesta este patronul unei discoteci din Caransebeș și cel care liderul Lucian Boncu i-a dat spre pastrare pistolul cu care trebuia executat editorul șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. Rafa…

- Liderul interlop Lucian Boncu a fost dat in urmarire naționala de Poliția Romana. La mai puțin de 24 de ore dupa ce Tribunalul Timiș a emis mandat de arestare in lipsa in dosarul in care este anchetat pentru ca a ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, fotografia…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea data in procesul pierdut de Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea condusa de Lucian Boncu și fostul director de la Piețe SA, in care a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe editorul șef Dragoș Boța, solicitand daune morale de 100.000 euro și…