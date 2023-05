Stiri pe aceeasi tema

- Sound-ul original francez și versuri aproape de sufletul artistei sunt cuvintele care descriu cea mai noua piesa marca Irina Rimes: . Instrumentalul piesei s-ar putea sa va porneasca la dans intr-o seara de primavara tarzie, insa interpretarea Irinei va aduce izul de nostalgie specific, instigand la…

- Irina Rimes a lansat prima sa melodie in limba franceza. Artista din Republica Moldova a studiat in ultima perioada in mod intens limba franceza, iar in acest rezultat a veni și melodia ,,Changer”. Vezi mai jos noua opera a artistei. Autorul versurilor este Frederic Pradel, iar muzca este semnata de…

- Luis Gabriel vine cu o piesa numai buna de ascultat atunci cand ai sufletul gol. Se numește “Taci inima și bea” și este un feat. cu frumoasa și talentata lui soție, Haziran, lansata in colaborare cu Diamond Records și Balkanika Records. Creditele catre muzica, versuri, instrumental și mix master merg…

- sweetbois lanseaza piesa pe care o vei asculta toata vara mergand spre urmatoarea aventura. Prin Miami este starea care te va face sa simți ca ești in mijlocul unui oraș vibrant care nu doarme niciodata. Așa cum ne-au obișnuit, sweetbois adauga in beat-urile exotice o poveste de dragoste moderna ce…

- Are cineva incarcator de iPhone? Oricat de accesibila ar fi lumea internetului, unele sentimente nu pot aștepta cele doua bife albastre. Atunci, pui mana pe telefon și suni persoana pentru care ți-ai dat seama ca nutrești sentimente și ai vrea sa-ți fie aproape. In cautarea semnalului sunt și The Motans…

- Dupa ce in luna decembrie a anului 2022, Dora Gaitanovici a lansat primul material discografic din cariera, „Descantec”, si ulterior a inceput turneul cu acelasi nume, cu o serie de concerte live prin Romania, acum Dora Gaitanovici readuce albumul in atentia publicului printr-o colaborare live cu Irina…

- Artista din Republica Moldova, Irina Rimes, a lansat o noua melodie - „Neiubita ta”. In doar patru ore, videoclipul a adunat peste 16.000 de vizualizari și aproape 4.000 de aprecieri. „Tu știi de ce numar zilele?/ Cind nu ești tu cel care ma doare/ Pentru ce nopțile?/ Cind nu ne incalzelte același soare/…

- In toiul pregatirilor pentru TURNEUL ACASA, Irina Rimes anunta SOLD OUT-ul la doua dintre categoriile CONCERTULUI ACASA, concert cu care va debuta turneul, pe 1 martie 2023. Desi prezenta electrica a Irinei si versurile sincere raman aceleasi cu care si-a obisnuit fanii, artista a pregatit un setlist…