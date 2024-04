, cea mai noua lansare a Irinei Rimes este o piesa sincera care exploreaza adancimea complexitaților iubirii și vulnerabilitații emoționale. Cu versuri pline de sensibilitate și o melodie care atinge sufletul, urmarește calatoria unui personaj feminin care cauta alinare și indrumare de la mama sa in navigarea peisajului complicat al relațiilor. Sound-ul tulburator al Irinei Rimes confera adancime și emoție povestirii, surprinzand vulnerabilitatea bruta a protagonistei in timp ce aceasta se adreseaza mamei sale in cautarea sprijinului și ințelegerii. Instrumentalul piesei impletește o tapiserie…