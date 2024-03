Stiri pe aceeasi tema

- ​Finalul de saptamana aduce in Liga 1 doua dueluri care vor umple, fara doar și poate, stadioanele pe care se disputa. Arena Naționala gazduiește sambata (9 martie – ora 20:00) duelul bucureștean dintre Rapid și FCSB, un meci anunțat cu casa inchis, pentru ca o zi mai tarziu, de la 20:45, arena din…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe Petrolul, scor 2-1, și a obținut ultimul biletul pentru play-off-ul Superligii. Finanțatorul Laszlo Dioszegi a dezvaluit ce prime vor primii fotbaliști gruparii covasnene. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri…

- Eșecul suferit de Petrolul in ultima runda a sezonului regulat, 1-2 contra lui Sepsi Sf. Gheorghe, a zdruncinat și mai tare lucrurile la Ploiești. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor…

- Am aflat și ultimele doua formații calificate in play-off-ul Superligii dupa marea batalie din ultima runda a sezonului regulat. Farul și Sepsi se alatura celor 4 echipe care scapasera de emoții: FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova. E clar: vom avea in play-off exact cele 6 formații care…

- U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor FCSB, Rapid,…

- Avem o runda inedita in SuperLiga! Ultimele 3 clasate se infrunta cu echipele de pe podium, iar fiecare punct poate conta enorm in lupta pentru salvarea de la retrogradare sau in cursa pentru caștigarea titlului. Duelurile pot fi urmarite Live Stream pe site-ul și in aplicația Superbet, unde gasești…

- Universitatea Craiova are parte de o partida extrem de dificila in acest sfarsit de saptamana urmand sa o intalneasca duminica, de la ora 15.30, la Sf. Gheorghe, pe Sepsi OSK. Disputa conteaza pentru etapa 24 a Superligii si conteaza enorm in privinta calificarii in play-off. Ivaylo Petev: „Trebuie…

- Dupa pauza de iarna de aproape o luna de zile, SuperLiga se va relua in data de 19 ianuarie cu etapa a 22-a, care programeaza duelurile dintre Universitatea Craiova vs Farul și Rapid vs U Craiova 1948.