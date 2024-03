Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor FCSB, Rapid,…

- FCSB s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 2-1. Elias Charalambous (43 de ani) și-a felicitat elevii și spune ca schimbarile efectuate la pauza au schimbat soarta partidei. Condusa la pauza de FC Voluntari, FCSB a trimis trei fotbaliști proaspeți in debutul parții secunde. Miculescu, Alhassan…

- Cristiano Bergodi, tehnicianul Rapidului, e incantat ca Marian Aioani a facut deja uitata plecarea lui Horațiu Moldovan, omul care fusese titularul incontestabil al giuleștenilor in ultimii ani. Tehnicianul italian vorbește la superlativ despre goalkeeper-ul de 24 de ani venit de la Farul. ...

- Ilie Poenaru (47 de ani) a fost invitat, luni, la GSP Live și a vorbit la superlativ despre fostul sau elev de la UTA, Rareș Pop (18), ca și transferat de Rapid. Poenaru a pregatit-o pe UTA in perioada mai - noiembrie 2022 și a fost omul care l-a propulsat pe tanarul fotbalist in echipa de start a aradenilor,…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Marian Aioani (24 de ani) s-a declarat incantat de atmosfera gasita in Giulești. Rapid n-a avut galeria pe Arena Naționala, dar peste 3.000 de spectatori au cantat pe stadionul din Giulești. Dupa fluierul care a consimțit…

- Suporterii rapidiști urmaresc derby-ul cu Dinamo din Giulești. La pauza meciului au pregatit un moment special. Elevii lui Cristiano Bergodi au putut auzi incurajarile in vestiar. Rapid a aratat rau in prima repriza a derby-ului de pe Arena Naționala. Fotbaliștii lui Cristiano Bergodi au trimis un…

- Universitatea Craiova incepe noul an pe locul 3 in clasamentul Superligii, iar oltenii spera intr-o minune și sa aduca titlul in Banie. Primul adversar din 2024, campioana Farul. Ivaylo Petev a declarat ca este multumit de pregatirea de iarna și spera intr-o imbunatatire a jocului in acest an, totul…

- Tehnicianul italian al Rapidului, Cristiano Bergodi, spune ca formatia sa are nevoie de o victorie in partida cu Farul Constanta pentru a sterge cu buretele perioada mai putin fasta pe care gruparea giuleșteana o traverseaza. „E un meci important care inchide anul 2023. Jucam impotriva Farului, o echipa…