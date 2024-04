Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun "11ldquo; al primei runde din turneele play off play out ale Superligii 2023 2024, prezentata de Liga Profesionista de Fotbal, cuprinde trei jucatori de la campioana Romaniei, invingatoare cu 2 1 pe terenul Rapidului.Cei trei sunt fundasii Kevin Boli si Mihai Popescu si atacantul Louis Munteanu.De…

- Trei jucatori de la Farul Constanța, alaturi de managerul Gheorghe Hagi, domina echipa ideala a primei etape a Superligii la fotbal masculin. Alte trei echipe dau cate doi jucatori in cel mai bun unsprezece al rundei. Liderul FCSB e reprezentat de un sing

- Jayson Papeau (27 de ani), extrema stanga de la Rapid, a marturisit ca antrenorul Cristiano Bergodi (59 de ani) a fost foarte nervos la pauza meciului cu Farul, pierdut de giuleșteni, scor 1-2, in prima runda a play-off-ului Superligii. Papeau, care a marcat 5 goluri in acest sezon in tricoul Rapidului,…

- Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul formatiei sale in play-off-ul Superligii de fotbal este clasarea pe un loc care sa-i permita participarea in cupele europene. „Sunt de fericit ca ne-am indeplinit obiectivul in campionatul…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, i-a sfatuit pe cei de la Universitatea Craiova sa inceapa cu Andrei Ivan titular contra Rapidului, in locul lui Lyes Houri, insa staff-ul echipei din Banie a ales sa joace intocmai cum latifundiarul le sugerase sa nu o faca. ...

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu Farul, scor 1-1, in etapa 29 a Superligii. Condusa la Ovidiu, CFR a egalat pe final, in minutul 82, prin supergolul inscris de Ajeti. Fara victorie in ultimele doua runde, ardelenii risca sa incheie etapa la 14 puncte sub liderul…

- In finalul anilor '90, inainte sa treaca la Ajax, Bogdan Lobonț (46 de ani) s-a iubit cu Alexandra Copos, fiica patronului de atunci de la Rapid, George. La aproape 24 de ani distanța, „Pisica” a rememorat acea perioada. In martie 2023, Bogdan Lobonț a dezvaluit pentru GSP.ro cum a reacționat George…