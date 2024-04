Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Raducanu, a anunțat ca fanii giuleștenilor vor fi sambata seara in tribunele Arenei Naționale, pentru a susține echipa in derby-ul cu FCSB. Derby-ul FCSB - Rapid este programat sambata seara, de la ora 20:30, pe Arena Naționala, și va liveTEXT pe GSP.RO și…

- Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu Oțelul Galați, din etapa #3 a play-out-ului Superligii. Oțelul Galați - Dinamo se joaca luni, 8 aprilie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport, Prima Sport și Digi…

- Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, vrea cu orice preț victoria in derby-ul cu FCSB. Și vrea sa se caștige duelul cu Gigi Becali. Partida Rapid - FCSB incepe la ora 20:00 și este liveTEXT pe GSP.RO. Va fi in direct pe Orange Sport 1, Prima Sport 1, Digi Sport 1 Așa cum Gazeta Sporturilor a…

- Dupa negocierile eșuate cu Marius Croitoru, Adrian Mititelu a intrat in criza de timp. Cel mai probabil, sambata, pe terenul celor de la UTA Arad, FCU Craiova va fi condusa de unul dintre cei ramași in staff-ul tehnic. UTA - FCU Craiova e programat sambata, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Mircea Rednic a facut spectacol in conferința premergatoare meciului pe care UTA il joaca la Voluntari. Antrenorul in varsta de 61 de ani l-a implicat și pe Catalin Vulturar (19 ani), mijlocașul imprumutat de la Rapid. FC Voluntari - UTA, din runda cu numarul 26 a Superligii, se joaca sambata, de la…

- In ziua meciului cu Rapid, Dinamo a postat un mesaj ironic la adresa rivalei din București. Dinamo - Rapid are loc azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo face referire la perioada petrecuta de Rapid in Liga 2, in perioada 1977 - 1983,…

- Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, 46 de ani, a afișat un zambet optimist inaintea confruntarii de pe Arena Naționala, intr-o fotografie speciala pentru GSP.ro. Tehnicianul a transmis fanilor, dar și adversarilor, care sunt așteptarile sale inaintea marelui duel cu Rapid. Dinamo - Rapid are…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a reacționat dupa ce fanii Rapidului au decis sa nu se prezinte la meciul de sambata. Dinamo - Rapid are loc pe Arena Naționala, sambata de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1…