- Bob Dole, senator american și fost candidat la președinție, a murit la varsta de 98 de ani. Politicianul a luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial și a fost una dintre cele mai importante figuri politice din SUA. Dole, cunoscut pentru un spirit care varia de la autodepreciere la caustic, a murit in…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat vineri ingrijorarea serioasa cu privire la criza migrantilor de la granita Belarusului cu Polonia, dupa declaratii similare ale vicepresedintei Kamala Harris, informeaza AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden ii indeamna luni, la COP26, la Glasgow, pe liderii lumii sa infrunte provocarile modificarilor climatice, subliniind ca ”nu mai este timp sa ramanem in urma” sau ”sane certam intre noi” pe tema pericolului care ameninta planeta, relateaza The Associated Press, potrivit…

- Diplomatul de cariera Nicholas Burns, desemnat de presedintele Joe Biden ambasador al SUA in China, a declarat miercuri - la audierea sa in Comisia de afaceri externe din Senat, care trebuie sa confirme numirea sa la post - ca 'nu se poate avea incredere' in Beijing in privinta Taiwanului, si a recomandat…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Mark Gitenstein, nominalizat in luna aprilie a acestui an de presedintele american Joe Biden pentru functia de ambasador al SUA la Uniunea Europeana, a fost audiat marti in Senatul american.

- Presedintele Maia Sandu a venit cu o reactie dupa ce liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a mentionat Republica Moldova in discursul sau de la tribuna Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Maia Sandu a declarat ca „realizarile noastre se vad si la New York.”