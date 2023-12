Plenul Senatului, reunit vineri, 29 decembrie, in regim de urgenta, a respins definitiv cele trei proiecte de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, depuse de UDMR. Senatul este for decizional, iar legea merge la promulgare la Klaus Iohannis.Propunerea legislativa privind statutul de autonomie a tinutului secuiesc a fost respinsa in Senat cu 104 voturi pentru si 8 voturi impotriva, proiectul privind statutul autonomiei culturale a comunitatii maghiare din Romania cu 101 voturi pentru si 8 impotriva și legea cadru privind autonomia culturala a comunitatilor nationale cu 102 voturi pentru si…