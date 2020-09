Senatul a adoptat proiectul PSD prin care profesorii primesc 2.000 de lei spor COVID Senatul a adoptat, luni, 21.09.a.c., inițiativa legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgența și de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar și universitar de 2.000 de lei lunar și personalului nedidactic și auxiliar 1.500 de lei lunar. Senatul a adoptat, luni, 21.09.a.c., inițiativa legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgența și de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar și universitar de 2.000 de lei lunar și personalului nedidactic și auxiliar 1.500 de lei lunar. S-au inregistrat 85 voturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

