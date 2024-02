Parlament: Joi începe prima sesiune din 2024 și este aleasă noua conducere Senatul si Camera Deputatilor incep, joi, prima sesiune parlamentara ordinara a anului si penultima a legislaturii. Astazi, vor fi aleși membrii Birourilor permanente și se stabilește ordinea de zi si programul de lucru pentru saptamana urmatoare. Cele doua Camere ale Parlamentului au fost convocate de la ora 16,00, in sedinte de plen separate. Inaintea lucrarilor in plen, vor avea loc ședintele Birourile permanente, in vechea componenta. Conform regulamentelor, in prima zi a sesiunii parlamentare sunt alesi, in sedinta de plen a fiecarei Camere, membrii Biroului permanent – vicepresedintii, secretarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Biroului Politic Național al partidului condus de Nicolae Ciuca au votat miercuri, 31 ianuarie, in unanimitate, inceperea discuțiilor din coaliție pentru comasarea alegerilor din acest an.PNL a mandatat o echipa de negociere sa poarte discuții cu social-democrații in acest sens. Deocamdata nu…

- „Deși suntem adversari politici, as vrea sa il felicit pe domnul Ciuca ca a dat curs ideii noastre de a convoca Senatul in sesiune extraordinara” Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a convocat Senatul in sesiune extraordinara, luni, 22 ianuarie, pentru declanșarea procedurii legislative de aprobare…

- George Simion vorbește despre cat de ciudata i se pare „forfota mare” pe finalul de an, cu o ședința speciala a Parlamentului, și crede ca intamplatoare nu e. „Cuplul Ciolacu-Șoșoaca” ar pregati un demers comun, spune liderul AUR. „Dupa oficializarea mariajului intre cuplul Ciolacu-Șoșoaca la dezbaterea…

- Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatute si aprobate in procedura de urgenta.Senatorii si deputatii au putut depune amendamente la buget de vineri seara pana duminica la ora 14,00, iar luni, la ora 10,00,…

- Guvernul a aprobat, joi seara tarziu, Legea bugetului de stat , dar si bugetul asigurarilor sociale. Guvernul a aprobat, joi seara, proiectele de lege privind bugetul de stat 2024 si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2024, scrie News.ro . Actele normative ar urma sa fie dezbatute saptamana…

- Ședința comuna a deputaților și senatorilor pe tema evoluției situației din Gaza se va face cu ușile inchise. Presa nu are acces, iar parlamentarii nu au voie sa faca poze sau sa filmeze. Sedinta comuna secreta a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata evolutiilor recente si situatiei din Statul…

- Sedinta de Guvern a inceput joi cu o intarziere de mai bine de o ora, din cauza tensiunilor din coalitie, in cursul diminetii avand loc si o sedinta a coalitiei, pentru discutii pe noua lege a pensiilor care urmeaza sa fie adoptata de Executiv si trimisa Parlamentului. Liberalii afirma ca impactul…

- Nicolae Ciuca iși asuma sa candideze la alegerile prezidențiale. Anunțul a fost facut in reuniunea PNL de la Sinaia, potrivit unor surse politice citate de... The post Nicolae Ciuca iși asuma candidatura la alegerile prezidențiale. Liberalii vor merge singuri la alegerile parlamentare appeared first…