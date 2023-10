Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a votat interzicerea vanzarii bauturilor energizante si a derivatelor acestora catre minori! Senatul a votat interzicerea vanzarii bauturilor energizante si a derivatelor acestora catre minori! Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect care vizeaza stabilirea unor masuri de prevenire si combatere…

- Intre 4 și 10 septembrie, in țara noastra, au fost inregistrate 7.171 de cazuri noi de infecție cu Sars-Cov-2, transmite Ministerul Sanatații. Potrivit comunicatului Ministerului Sanatații, publicat marți, 698 de pacienți cu Covid-19 sunt internați in spitale de boli infecțioase: in secții ATI sunt…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis a anuntat ca a depus in Parlament doua proiecte de lege prin care vrea interzicerea de la comercializare catre minori a bauturilor energizante si a tigarilor electronice. Acesta argumenteaza ca bauturile energizante reprezinta…

- Inspectorii Comandamentului Litoral 2023 al Autoritatii Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ii cer presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, "sa inceteze orice forma de exprimare publica" cu referire la activitatea ANSVSA.

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ANPC , Paul Anghel a postat pe pagina sa de Facebook un video in care afost surprinsa agresiunea fizica si verbala asupra unui comisar ANPC in timpul unui control la un operator economic. "Am intrat in posesia inregistrarii…