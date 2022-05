38 de misiuni externe și-au reluat activitatea la Kiev incepand cu 14 mai, inclusiv ambasadele a 36 de state, precum și misiunile diplomatice ale Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite. Acest lucru este menționat in mesajul Ministerului Afacerilor Externe, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „Deja 38 de misiuni straine și-au reluat activitatea la Kiev. Aceasta este o alta dovada ca partenerii noștri cred in victoria, viitorul și perspectivele Ucrainei”, se arata in declarație. Ministerul de Externe mulțumește prietenilor pentru sprijinul acordat și crede ca in…