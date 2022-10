Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele extenuarii profesionistilor din domeniul medical in perioada pandemiei de COVID -19 au fost "extrem de severe", a declarat, vineri, consilierul prezidential Diana Paun, la Aspen Healthcare Summit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Facturofobia, boala care este despre frica de facturi, incepe sa se faca simțita și in Romania, dupa ce scumpirile au provocat panica in randul oamenilor. Oamenii se confrunta in prezent cu mai mult frici, care il afecteaza mental, emoțional și fizic. Vorbim de frica de virusuri, frica de razboi, frica…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri, 23 septembrie, un decret prin care și-a marit salariul cu 4%. De o majorare similara beneficiaza alți oficiali de rang inalt din Rusia. Astfel, prin decretul semnat vineri, incepand de la 1 octombrie, salariile lui Vladimir Putin, ale premierului Mihail…

- Experții cibernetici trag un semnal de alarma și indeamna utilizatorii de WhatsApp sa activeze de urgența cateva funcții speciale din aplicația folosita de peste 2 miliarde de oameni. Experții dezvale cum este siguranța mesajelor pusa in pericol prin simpla bifare greșita a unor funcții de securitate…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Primul tren de cereale din Ucraina a intrat in noaptea de joi spre vineri in Romania, pe la Galați. Trenul a avut o intarziere de peste zece ore, pentru ca locomotiva s-a stricat inainte de trecerea frontierei. “Primul transport de cereale din Ucraina, care a tranzitat Republica Moldova, a intrat aseara,…

- Directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi a avertizat in Consiliul de Securitate al ONU ca ”situatia este grava” in Centrala Nucleara Zaporojie si a cerut un acces in centrala pe care Moscova si Kievul se acuza reciproc ca au bombardat-o, relateaza AFP. „Situatia este…