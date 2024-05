Ministerul Educației introduce o noua bursa pentru elevi, menita sa motiveze școlarii cu rezultate medii sa progreseze. In anul școlar 2024-2025, elevii vor putea beneficia de o noua bursa, denumita bursa de reziliența. Ministrul Educației, Ligia Deca, explica faptul ca aceasta masura are ca scop incurajarea elevilor cu rezultate medii sa iși imbunatațeasca performanțele școlare. Condițiile de acordare a bursei de reziliența Conform metodologiei, bursa de reziliența va avea un cuantum de 300 de lei pe luna și va fi acordat a elevilor care au obținut cel puțin media anuala 7 și se afla in primii…