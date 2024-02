Șeful unei multinaționale a avut un salariu uriaș Șeful unei multinaționale a avut un salariu uriaș. Este vorba despre Nick O’Kane, seful Departamentului de Marfuri si Piete Globale din cadrul bancii australiene Macquarie, care a castigat in 2023 un salariu de 37,6 milioane de dolari, eclipsandu-l pe Jamie Dimon, cel mai important bancher din America. Dimon, care se afla la conducerea JP Morgan, a avut in 2023 un salariu de 34 milioane de dolari. Macquarie a cumparat operatiunile CEZ din Romania in 2020 pentru un miliard de euro, scrie Bloomberg . Glenn Stevens, președintele Macquarie, a declarat ca plata catre O’Kane se datoreaza modelului ”consacrat”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…

- Ultima luna de iarna va fi una neașteptat de calduroasa, susțin specialiștii. Inca de saptamana viitoare sunt așteptate temperaturi de pana la 20 de grade Celsius. Doar ca incalzirea brusca a vremii aduce cu ea și o serie de probleme. Cei mai afectați vor fi copiii Medicii se bucura cel mai puțin de…

- ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate…

- ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul ANAF efectueaza permanent actiuni de control in zone cu risc fiscal ridicat, respectiv la contribuabili ce desfasoara comert en gross si cu amanuntul, in contextul existentei unor fenomene de neconformare ce se manifesta in acest domeniu.…

- Xavi a anuntat plecarea de la Barcelona dupa inca un esec usturator, 3-5 cu Villarreal. Antrenorul catalanilor sustine ca faptul ca este fan al echipei blaugrana il obliga sa se desparta de clubul iubit la finalul stagiunii. In ultimele 14 zile, Barcelona a ratat doua trofee, Cupa si Supercupa Spaniei,…

- Musk a spus ca cresterea va fi ”considerabil mai mica”, deoarece Tesla se concentreaza pe un vehicul electric de generatie urmatoare mai ieftin, care urmeaza sa fie produs la fabrica sa din Texas in a doua jumatate a anului 2025, ceea ce este de asteptat sa declanseze urmatorul boom al livrarilor. Dar…

- Actiunile de control fiscal vor fi tintite, strict la contribuabilii identificati cu risc de neconformare, dupa ce, in cadrul procesului de analiza de risc, se vor identifica zonele de neconformare si contribuabilii cu risc real de neconformare, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, citat de Agerpres.…