- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), Simona Bucura Oprescu, a declarat, vineri, ca la nivelul instituției pe care o conduce, in prezent, se face o analiza cu privire la neimpozitarea familiilor unde veniturile sunt un salariu sau doua pe economie

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), Simona Bucura Oprescu, a declarat vineri, la Constanta, intrebata despre impozitul zero pentru familiile cu salarii minime, ca la nivelul ministerului se face o analiza in prezent cu privire la acest subiect."Sigur, solidaritatea pentru noi, ca intotdeauna,…

- Tichetele de 250 de lei pentru alimente urmeaza sa fie incarcate in februarie, potrivit calendarului stabilit de autoritați, in condițiile unor modificari importante efectuate in acest an. Astfel, a fost marit plafonul pentru anul in curs la 2.000 de lei, de la 1.700 lei, anul trecut, ceea ce inseamna…

- MInistrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat ca venirea FMI in Romania este o chestiune de rutina, pe analiza indicatorilor macro-economici. Ea a anuntat ca vor avea la Ministerul Muncii o intalnire cu delegatia FMI marti dimineata, la ora 9.00.”Venirea FMI in Romania este o chestiune de rutina,…

- Se acorda in 2024! Un nou beneficiu pentru romani, de la GuvernGuvernul Romaniei, condus de premierul Marcel Ciolacu, acorda in anul 2024 un nou beneficiu pentru romani. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Potrivit Ministerului Muncii, incepand cu anul…

- "Este echilibrata și facuta de așa natura incat pensiile romanilor sa creasca. Avem 2 etape, in prima se majoreaza cu 13,8%, cea de-a doua din septembrie, cand va fi recalcularea. Sursa de finanțare va fi aceeași ca pana acum, bugetul asigurarilor sociale de stat și bugetul de stat, avem exact prevazuta sursa…