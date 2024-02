Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), Simona Bucura Oprescu, a declarat vineri, la Constanta, intrebata despre impozitul zero pentru familiile cu salarii minime, ca la nivelul ministerului se face o analiza in prezent cu privire la acest subiect.

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a facut parte din delegația guvernamentala condusa miercuri de premierul Marcel Ciolacu la Uzina Dacia din Mioveni. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca masina sa, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster, pentru ca, asa…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, s a intalnit cu sindicatele reprezentative din sistemul de invatamant pentru a discuta despre noua Lege a salarizarii din sistemul bugetar. Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, s a intalnit cu sindicatele…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat ca postasii vor aduce, incepand de vineri, 5 ianuarie, pensiile majorate cu 13,8%. ”Pensiile cresc din aceasta luna. De astazi, postasii va aduc pensiile majorate cu 13,8%. Cei care incasati pensia pe card veti primi banii pe…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, anunța, ca incepand de astazi, pensionari primesc pensiile majorate cu 13,8%, aceasta fiind prima creștere din acest an. „Pensiile cresc din aceasta luna. De astazi poștașii va aduc pensiile majorate cu 13,8%. Cei care incasați pensia…

- Cheltuiala cu pensiile dupa 1 ianuarie 2024 va fi de 125,9 miliarde lei, anual, urmand sa creasca cu 10 miliarde lei din septembrie, a declarat marti ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu."In momentul de fata avem o cheltuiala cu pensiile de 110 miliarde lei, anual. Dupa…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, anunța, in exclusivitate, la Dialogurile Puterii, cum vor disparea inechitațile din legea pensiilor. De asemenea, demnitarul va clarifica și cum se vor schimba viețile noastre in funcție de veniturile pe care le vom avea de acum inainte,…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura- Oprescu, a clarificat, in exclusivitate, pentru PUTEREA ce s-a facut și ce trebuie facut ca in țara noastra sa nu mai fie camine ale groazei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat in exclusivitate la Dialogurile…