- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), Simona Bucura Oprescu, a declarat, vineri, ca la nivelul instituției pe care o conduce, in prezent, se face o analiza cu privire la neimpozitarea familiilor unde veniturile sunt un salariu sau doua pe economie

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), Simona Bucura Oprescu, a declarat vineri, la Constanta, intrebata despre impozitul zero pentru familiile cu salarii minime, ca la nivelul ministerului se face o analiza in prezent cu privire la acest subiect."Sigur, solidaritatea pentru noi, ca intotdeauna,…

- O companie relocata din Rusia, specializata in producția de anvelope pentru autoturisme, cauta peste 500 de angajați pentru fabrica pe care o construiește in Bihor, scrie Mediafax.Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit cu Susanna Tusa, CEO Nokian Tyres Romania.…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit cu reprezentanta UNICEF pentru Romania, Anna Riatti pentru a incheia un parteneriat de durata. In urma intalnirii, ministrul Muncii a ajuns la un acord cu UNICEF, care prevede implicarea organizației in elaborarea legislației…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat ca postasii vor aduce, incepand de vineri, pensiile majorate cu 13,8%, iar cei care incaseaza pensia pe card vor primi banii

- Astazi, la Parlament se dezbate bugetul Muncii din nou, dupa ce ieri acesta a primit aviz favorabil in comisiile de specialitate. Din informațiile obținute de Puterea, dezbaterile pe acest buget incep la 14.40. Parlamentarii din comisiile de specialitate au dat ieri aviz favorabil bugetului Ministerului…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, participa luni si marti la Reuniunea Consiliului Ocuparea Fortei de Munca, Politica Sociala, Sanatate si Consumatori al UE, ce va avea loc la Bruxelles.Potrivit informatiilor de pe site-ul Consiliului European, luni, ministrii vor…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura- Oprescu, a clarificat, in exclusivitate, pentru PUTEREA ce s-a facut și ce trebuie facut ca in țara noastra sa nu mai fie camine ale groazei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat in exclusivitate la Dialogurile…