Aproape de un nou record! Bitcoin depăşeşte 60.000 de euro Bitcoin depaseste 60.000 de euro! Bitcoin a depasit astazi, 28 februarie 2024, pragul de 60.000 de dolari, apropiindu-se de recordul sau absolut, intr-o redresare in urma aprobarii unui nou tip de plasament, relateaza AFP . Miercuri, catre ora 13.25 GMT (15.25, ora Romaniei), bitcoin a crescut cu 6,67%, la 60.520 de dolari, aproape de varful istoric de 68.991 de dolari pe care l-a atins in noiembrie 2021. Cursul acestei criptomonede a depasit 50.000 de dolari la jumatatea lui februarie si isi continua ascensiunea. Intrarile masive in ETF-urile Bitcoin i-au determinat pe unii observatori din industrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

