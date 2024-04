Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii nu au emis la timp facturile catre zeci de mii de prosumatori pentru electricitatea injectata in rețea, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe de peste 100 de milioane de lei, potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania, care a propus penalizarea furnizorilor…

- Romania trebuie sa faca pasi pentru crearea comunitatilor de energie, mai ales ca avem peste 120.000 de prosumatori cu capacitati instalate, a afirmat Viorel Alicuș, director in cadrul ANRE.

- Actiunile BRK Financial Group s-au depreciat cu 14,75% in deschidere, la 0,13 lei/titlu. Ulterior, scaderea s-a redus la 13,44%, iar apoi la 12,13%. UPDATE La 11:42, deprecierea era de 13,77%, la 0,1315 lei/actiune. La 13.35, cotatia era in scadere cu 14,10%. Vineri, actiunile companiei crescusera cu…

- Asociația Prosumatorilor si a Comunitaților de Energie din Romania acuza Guvernul și ANRE ca, in ciuda asigurarilor publice, in realitate deja se pregatește impunerea ”taxei pe soare”. Asociația Prosumatorilor acuza faptul ca ANRE condiționeaza racordarea prosumatorilor la rețeaua de energie electrica…

- In luna februarie a anului 2024, DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, proprietarul mai multor terenuri din Constanța și dezvoltator de proiecte de energie regenerabila, a primit Avizul Tehnic de Racordare la rețea din partea TRANSELECTRICA, pentru parcul sau fotovoltaic de 220 MW și parcul eolian de 223 MW,…

- Exista spatiu pentru colaborare in Europa pentru majoritatea producatorilor, in special in partea din amonte a lantului valoric al vehiculelor electrice, cum ar fi aprovizionarea cu minerale si productia, a spus de Meo in timpul unei conferinte de presa sustinuta in marja Salonului Auto International…

- ”Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- Intrucat iși va actualiza sistemul informatic, ENGIE Romania nu va emite facturi in perioada 1 – 22 ianuarie 2024. Termenul de plata va curge din momentul in care se va relua facturarea! „Facturarea serviciilor va fi reluata dupa 22 ianuarie, iar termenul de plata agreat nu va fi modificat, va curge…