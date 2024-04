Facturi întârziate la energie. Se cer sancţiuni Asociatia Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) afirma ca zeci de mii de prosumatori din Romania nu primesc la timp facturile pentru energia consumata sau pentru cea livrata in retea iar intarzierile de facturare depasesc 12 luni. Asociatia cere astfel Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sa sanctioneze furnizorii pentru intarzierea facturarii cu mai mult de 30 zile calendaristice (fata de data convenita in contract) cu penalizari in cuantum de 0,2%/zi din valoarea nefacturata, in favoarea prosumatorilor. „Solicitam ANRE: masuri coercitive… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

