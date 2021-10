Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA Constanța, Andrei Bodean, critica dur declarațiile facute de primarul Vergil Chițac dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, in urma caruia au murit șapte persoane. „Vaccinati-va cu totii pentru a nu ajunge in astfel de situatii” este declarația primarului…

- Patriarhul Daniel a transmis, sambata, un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Constanta. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie…

- Seful DNA Constanta, procurorul Andrei Bodean, il critica sever pe primarul Vergil Chitac pentru mesajul pe care acesta l-a transmis in seara de vineri, dupa incendiul de la Infectioase, unde au murit 7 pacienti.

- Doua demiteri sunt anunțate de premierul Florin Cițu dupa incendiul din Constanța. Prim-ministrul l-a demis pe președintele Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) și i-a cerut primarului din Constanța sa il demita pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Cițu a vorbit…

- Sapte oameni au murit, vineri, in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Fiica unei paciente a venit in lacrimi la unitatea medicala și a povestit pentru ziarul local CTNews cum a aflat ca mama ei a murit. „Dar de ce sa moara arsa? De ce sa moara așa?” Sunt cuvintele disperate…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita inceperea urmaririi penale impotriva lui Raed Arafat, pe care il considera principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din țara.Mesajul celor de la AUR vine dupa ce tragedia de vineri dimineata de la Constanța.…

- In Planul Strategic al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța 2020-2025, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 are taiate mai multe proiecte legate de siguranța la incendiu, printre care sistemul de detectare a incendiilor. „Obiectivele scrise cu roșu au fost taiate de pe lista de investiții…

- Focul a izbucnit in aceasta dimineața in secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, iar pana la acest moment se pare ca ar fi provocat moartea a noua persoane. O noua tragedie a zguduit in aceasta dimineața sistemul sanitar din Romania. Consecințe nu sunt deocamdata…