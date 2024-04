In premiera, Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri din cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu” a inființat Registrul Național Unic al Pacienților Arși care cuprinde date privitoare la numarul pacienților copii și adulți cu arsuri, locurile unde sunt tratați și cauzele arsurilor, a anunțat prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu. Anual, in Romania, peste 10.000 […] The post In premiera, avem Registrul Național Unic al Pacienților Arși, anunța prof. univ. dr. Dan Enescu appeared first on Puterea.ro .