Suma include premii de actiuni de aproximativ 218 milioane de dolari, arata documentul. Diferenta salariala uriasa fata de restul angajatilor vine intr-un moment in care Alphabet, compania-mama a Google, a taiat locuri de munca la nivel global. Compania din Mountain View, California, a anuntat in ianuarie ca intentioneaza sa reduca 12.000 de locuri de munca in intreaga lume, echivalentul a 6% din forta sa de munca globala. La inceputul acestei luni, sute de angajati Google au organizat o greva la birourile companiei din Londra, in urma unei dispute cu privire la disponibilizari. In martie, angajatii…