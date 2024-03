Succesul fulger al ChatGPT al OpenAI i-a incurajat pe investitori, care au turnat bani in startupuri promitatoare de AI, dornici sa descopere urmatorul succes rapid. Pe valul investitiilor, o multime de firme straine de inteligenta artificiala – inclusiv Cohere din Canada si Anthropic si OpenAI, cu sediul in SUA – si-au deschis birouri in Europa anul trecut, sporind presiunea asupra companiilor tehnologice care incearca deja sa atraga si sa retina talente in regiune. Fondata in 2010 si achizitionata de Google in 2014, DeepMind, cu sediul in Londra, si-a facut un nume aplicand AI in orice, de la…