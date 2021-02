Stiri pe aceeasi tema

- Romanian Business Leaders (RBL) solicita autoritatilor operationalizarea de urgenta a schemei de ajutor de stat pentru sectorul ospitalitatii, deblocarea sumelor din granturile pentru capital de lucru si relansarea Masurii 3 referitoare la granturile pentru investitii, potrivit Agerpres. "Romanian…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice in luna decembrie a ajuns la 1,25 milioane locuri (1.249.624), dupa ce doar in ultima luna din 2020 statul a mai adaugat 4.000 de angajați in sectorul public, arata datele analizate de Profit.ro. Jurnaliștii Profit.ro releteaza ca,…

- Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, la conferința „Curs de guvernare”, ca Guvernul va impune in urmatoarea ședința un set de ținte pentru companiile de stat. „Pregatim monitorizarea companiilor de stat, reforma lor. In acest sens vom prezenta in urmatoarea sedinta de Guvern un memorandum…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…

- Guvernul intarzie prezentarea proiectului de buget pentru 2021, iar declarațiile publice din acest inceput de an despre arhitectura bugetara difera fața de cele de anul trecut. Explicațiile sunt evidente: mesajele de la finalul anului trecut erau influențate de contextul electoral și de negocierile…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresate premierului, ministrului…

- Reprezentanții companiei germane BioNTech cauta parteneri in Europa care sa ii ajute la productia vaccinului anti-Covid. Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, explica de ce crede ca acesta nu ar putea fi produs in Romania. „In Romania ma tem ca nu se poate fabrica genul acela de tehnologie. Ati vazut acel…