Ședință la Guvern: Beneficiile fiscale pentru angajați vor fi eliminate Premierul Marcel Ciolacu iși dorește creșterea salariului minim pe economie, insa vor fi eliminate facilitațile fiscale pentru angajați. Totodata, Guvernul o sa ia mai mulți bani de la firme. Guvernanții decid astazi ce impozite și taxe sa creasca. Scutiri de taxe pentru muncitori, inclusiv scutirea de 200 de lei de la plata impozitelor pe salariul minim pe economie, vor fi eliminate. Multinaționalele și bancile care realizeaza profituri uriașe platesc salarii mari. Guvernul intenționeaza sa reduca tichetele pentru lucratorii casnici cu salarii de peste 8.000 de lei net. „Acesta este Guvernul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

