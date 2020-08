Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea foto a miresei a fost intrerupta brusc, intr-o maniera terifianta. Tanara, zambitoare si fericita, poza mandra in rochie de mireasa in momentul in care deflagratia a zguduit capitala libaneza. In imagini se poate vedea cum suflul exploziei aproape o doboara pe tanara care poza fericita…

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, potrivit Mediafax.

- 2.750 de tone de nitrat de amoniu, depozitate fara masuri de securitate, potrivit autoritaților din Libia, au stat la baza exploziei care a devastat portul Beirut, provocand moartea a cel puțin 100 de persoane și ranirea a 4000.

- O femeie din Buzau stabilita in Liban a declarat, pentru News.ro, ca exploziile din Beirut s-au resimtit asemenea unui cutremur de 4,5 grade, desi ea se afla intr-o zona de munte, la o ora de mers cu masina de locul deflagratiilor. ”Strazile arata destul de rau in zona producerii exploziei. Se vorbeste…

- Victor Mircea, ambasadorul Romaniei in Liban a vorbit, la Digi 24, despre situația din Beirut, in urma exploziilor violente de marți.Victor Mircea a dezvaluit ca sediul Ambasadei Romaniei a avut de suferit, ferestrele fiind pur șui simplu pulverizate de suflul exploziei. ” Singurul fapt ca noi ne aflam…

