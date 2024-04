Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care protestatarii au fost luați de poliție a fost acela ca au incercat sa blocheze o autostrada importanta spre Haga. In martie, Thunberg a blocat intrarea principala a parlamentului suedez, alaturi de alti activisti pentru clima, criticand guvernul pentru ca "nu trateaza deloc criza…

- Cunoscuta activista pentru clima Greta Thunberg si numerosi militanti au protestat in fata intrarilor Parlamentului suedez in favoarea unei mai mari justitii climatice, informeaza DPA. Grupul a blocat luni mai multe intrari in cladire pentru a atrage atentia asupra crizelor sociale urgente si asupra…

- VIDEO ȘTIREA TA: Incident pe un bulevard din Alba Iulia. Un barbat s-a așeazat pe strada și a blocat traficul rutier Un incident in trafic, pe o strada din Alba Iulia, a fost suprins de un cititor alba24.ro. S-a intamplat marți, 20 februarie, in jurul orei 17.00, pe strada Bulevardul Republicii din…

- Un tribunal britanic a achitat-o pe Greta Thunberg de acuzatiile aduse, informeaza Rador Radio Romania.Un tribunal britanic a achitat-o pe activista pentru mediu Greta Thunberg de acuzatiile de incalcare a legii prin refuzul sau de a se supune ordinelor Politiei. Thunberg si alti patru activisti…

- Greta Thunberg, care a devenit celebra la nivel mondial ca militanta ecologista dupa ce a organizat proteste saptamanale in fata Parlamentului suedez in 2018, a fost achitata de Curtea Magistratilor din Westminster, in aplauzele si uralele sustinatorilor din sala.Tanara in varsta de 21 de ani si alte…

- Activista pentru clima Greta Thunberg a fost achitata vineri de acuzatia de incalcare a ordinii publice pentru un protest desfasurat anul trecut in fata locatiei unde avea loc o conferinta a industriei de petrol si gaze, dupa ce un judecator de la Londra a hotarat ca acuzatiile aduse impotriva sa sunt…

- Greta Thunberg a fost luata cu duba de poliția londoneza, de la un protest impotriva companiilor petroliere in luna octombrie a anului trecut. Activista de mediu și alți protestatari sunt judecați acum la Londra, intr-un proces condus de un judecator, fara juriu, care a inceput joi, transmite Reuters.

- Activista pentru clima Greta Thunberg s-a infațișat joi in fața unei instanțe din Londra, potrivit Reuters. Ea va fi judecata pentru o infracțiune privind perturbarea ordinii publice in timpul unui protest. Acesta a avut loc in timpul unei conferințe priv