Dosar penal în urma exploziei de la Hidrocentrala Stejaru, soldată cu o victimă O explozie de proporții a avut loc vineri seara la Hidrocentrala Stejaru, in urma unei defecțiuni. Suflul exploziei a ranit un angajat, care a ajuns la spital. Dosar penal in urma exploziei de la Hidrocentrala Stejaru, soldata cu o victima ! Politistii au deschis un dosar penal in urma exploziei de vineri seara in urma careia un angajat a fost ranit, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.Acuzațiile din dosar sunt unele grave. Mai exact, compania este acuzata de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Dosarul penal vizeaza comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca."Cu ocazia deplasarii la fata locului si a verificarilor efectuate s-a constatat ca cele sesizate se confirma, in urma exploziei, un barbat in…

- Dupa explozia de la Hidrocentrala Stejaru (detalii aici ), in care un barbat de 40 de ani, angajat al societații, a fost ranit, polițiștii Secției de Poliție Rurala Garcina au demarat cercetarile la fața locului. In baza celor constatate, polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din…

