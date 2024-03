Alte doua secții, ORL și Oftalmologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor fi reabilitate. Cele doua secții se afla intr-un corp vechi al unitații medicale. Acesta a fost construit in 1954. Prin urmare este nevoie de reabilitari. Spațiul care urmeaza sa fie reabilitat se afla in cadrul secțiilor Oftalmotogie și ORL, care se afla la etajul corpului vechi de cladire alaturi de secțiile Medicala ll. Pavimentul actual este cu linoleum care in prezent, pe anumite porțiuni, este degradat și rupt, fapt ce necesita inlocuirea lui. De asemenea, in bai și grupuri sanitare faianța…