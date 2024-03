Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane l-au condus, joi, pe ultimul drum pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Dumitru Toma, care a fost inmormantat la Jaristea, localitatea sa natala. La slujba de inmormantare oficiata de IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, alaturi de un sobor de…

- Noi angajari la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani. Instituția cauta mai mulți medici pentru a acoperi deficitul de personal, potrivit unui anunț, fiind vorba despre posturi la secțiile Anestezie și Terapie Intensiva, Psihiatrie și Infecțioase. Astfel, au fost scoase la concurs trei…

- "Prin apel 112, pe DN2 - E85 a fost sesizat faptul ca, la iesire din Urechesti spre Popesti, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si un tir. La fata locului au ajuns echipaje de ambulanta si politie. Conform primelor informatii, doi minori si doi adulti au fost raniti", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit…

Doi copii și doi adulți au raniți in ciocnirea dintre un tir si doua autoturisme, vineri, pe DN2/E85, la iesire din Urechesti spre Popesti, in județul Vrancea.

- Maratonul Unirii a fost anulat dupa ce maratonistul Ilie Rosu, de 64 de ani, a murit dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la manifestarea de la Focsani, transmite Agerpres. Maratonistul a plecat, la ora 09.30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip,…

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…