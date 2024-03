Stiri pe aceeasi tema

- Patru sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani au fost renovate si modernizate in cadrul unui proiect cu fonduri europene in valoare de peste 22 milioane lei, a informat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. Receptia finala a lucrarilor s-a facut astazi. ‘Astazi a avut loc…

- Postare Facebook, Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani: „Primim cu bucurie in echipa noastra pe dna dr. Andrada Viorela Gheorghe! Absolventa din 2012 a Universitații de Medicina și Farmacie Carol Davila București, a terminat rezidențiatul in 2015, la Spitalul Clinic Fundeni, in specialitatea…

- Noi angajari la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani. Instituția cauta mai mulți medici pentru a acoperi deficitul de personal, potrivit unui anunț, fiind vorba despre posturi la secțiile Anestezie și Terapie Intensiva, Psihiatrie și Infecțioase. Astfel, au fost scoase la concurs trei…

- Doi copii și doi adulți au raniți in ciocnirea dintre un tir si doua autoturisme, vineri, pe DN2/E85, la iesire din Urechesti spre Popesti, in județul Vrancea. „Prin apel 112, pe DN2 – E85 a fost sesizat faptul ca, la iesire din Urechesti spre Popesti, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si…

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…

- Consiliul Județean Vrancea continua demersurile pentru construirea unei baze sportive moderne pe amplasamentul stadionului din Str. Cuza Voda nr. 61 din Focșani. In acest sens, plenul Consiliului Județean a aprobat ieri documentația tehnico-economica la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor…