- Investigațiile cardiologice sunt esențiale și pot fi primul pas catre depistarea afecțiunilor cardiovasculare, in special in cazul pacienților cu diabet, a celor cu varsta de peste 50 de ani sau care au un istoric familial de boli cardiovasculare.

- Rata mortalitații infantile a scazut de la 5,8 la mie in 2019, la 5,6 la mia de copii nascuți vii in 2020. Cu toate astea, discrepanțele dintre județe sunt mari, avertizeaza Salvați Copiii. De asemenea, asociația atrage atenția asupra faptului ca, in județul Satu Mare, rata mortalitații copiilor sub…

- La Spitalul Witting din București, s-au sistat internarile in secțiile chirurgie generala și medicina interna, din cauza numarului mare de pacienți, dar și din randul angajaților, confirmați pozitiv la Covid-19. Aceasta masura, luata pe baza primelor rezultate ale anchetei epidemiologice aflata in desfașurare,…

- Deși rar in randul lor, sindromul long COVID ii afecteaza și pe copii, spune medicul pediatru Mihai Craiu, de la Institutul pentru Sanatatea Mamei și Copilului, intr-o dezbatere organizata marți, 18 ianuarie, de organizația Salvați Copiii. „Acești copii care aparent trec prin boli mai puțin zgomotoase…

- Aproximativ 20% dintre cazurilor de infectare cu noua varianta Omicron a virusului sunt in randul persoanelor care nu au calatorit in afara țarii și nici nu au un contact direct cu un caz confirmat, semn ca Romania a inceput sa aiba transmitere comunitara, a declarat vineri ministrul Sanatații, Alexandru…

- Pavilionul care a ars la inceputul anului la Institutul „Matei Balș” din București, cel mai mare spital COVID din țara, a fost renovat parțial. Parterul, acolo de unde a pornit incendiul, este tot inchis, dar conducerea spitalului spune ca va da in folosința aproape 100 de paturi la celelalte trei etaje.…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a anuntat ca din cele 16.470 de adolescente care au devenit mame in 2020, aproape 400 sunt din Bucuresti, precizand ca varsta frageda a mamei antreneaza probleme de sanatate atat pentru ea, cat si pentru nou-nascut. "Dintre cele 16.470 de adolescente (cu varsta de…

