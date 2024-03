Piedone dă de pământ cu Nicușor Dan: Ați văzut ceva? Eu n-am văzut nimic Piedone a criticat programul propus de Nicușor Dan in 2020, afirmand ca bucureștenii s-au saturat de programe sterile și nepuse in practica. Piedone: Nicușor Dan a blocat toate investițiile in București. Potrivit lui Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan promisese ca va garanta un salariu minim pe economie de 1400 de euro, insa nu a reușit sa realizeze acest lucru și, in schimb, a blocat investițiile in București. ”Acesta este programul lui Nicușor Dan din 2020. Pai bucureștenii s-au saturat de 30 de ani de programe sterile și nepuse in practica. Spunea Nicușor Dan in 2020 ca 1400 de euro o sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

