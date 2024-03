Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, face aluzii, intr-o postare pe Facebook, la starea actuala a scenei politice. Edilul susține ca „norii negri tulbura deja șampania in Kiseleff și in Modrogan” și ca este seceta de idei, de procente, de popularitate și mai ales de candidați.„Am…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, duce intotdeauna lucrurile la bun sfarșit. Dupa ce, marți, a descoperit un garaj ilegal amplasat intre copaci, astazi situația a fost remediata, iar construcția a fost eliminata rapid din peisaj. Edilul de la sectorul 5 a dezvaluit, ieri, grave nereguli…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a inceput renovarea piețelor din Sectorul 5. Printre acestea se numara și celebra piața Rahova, care este de nerecunoscut dupa renovare. Astfel, una dintre cele mai cunoscute piețe din București ”Piața Rahova” s-a schimbat radical. In plus, aceasta nu…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, atrage atenția asupra pericolului pe care il va reprezenta inteligența artificiala și inca in scurt timp. Daca nu conștientizam ca trebuie sa ramanem oameni și sa avem grija doar de pamant și de oameni, ”INTELIGENȚA ARTIFICIALA va rade de NOI… cat de…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Cristian Popescu Piedone a demarat o campanie impotriva ‘Ocaii Mici’ in Sectorul 5. Edilul a mers la mai multe carmangerii din sector și a avut o mare surpriza. Inspirat de idealurile marelui Alexandru Ioan Cuza, care a visat la o țara mandra și suverana, Cristia…

- Escrocii nu duc lipsa de inventivitate nici pe acest final de an, iar ultima moda in materie este branșarea la rețeaua de gaze. Din pacate, se gasesc și destui naivi care sunt inșelați. O astfel de situație s-a intamplat la Maracineni, in județul Buzau, unde urmeaza ca locuitorii comunei sa se branșeze…