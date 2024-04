Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost prezent, sambata, la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Romilor, care se desfașoara in perioada 6-7 aprilie in Parcul Sebastian din Sectorul 5 al Capitalei, eveniment organizat de Partida Romilor „Pro-Europa”. Edilul a fost luat cu asalt de bucureșteni, a facut poze, a stat de vorba cu cetațenii și chiar a fost luat in brațe și pupat de unele persoane. In fața mulțimii, Piedone, care a fost insoțit la eveniment de fiul sau, Vlad Popescu Piedone, candidat la Primaria Sectorului 5, a dezvaluit printre altele ca Parcul Sebastian va intra…