Secretul cîntecului balenelor, descoperit O echipa internationala de cercetatori a combinat experimente pe laringele a trei specii de balene cu modele anatomice si informatice. Concluzia: Misticetele sau „adevaratele balene” cinta datorita unui sistem unic in laringe, care functioneaza pe un principiu similar cu cel al mamiferelor terestre precum cel de la om, si descris pentru prima data intr-un studiu. In mare, in urma cu aproxima Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- A fost descoperit secretul unui ficat sanatos! Ce spune nutriționista vedetelor Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționști din Romania. De-a lungul timpului, ea le-a oferit romanilor numeroase sfaturi despre nutriție și sanatate, iar de curand a dezvaluit care este secretul…

- Misticetele sau „adevaratele balene” (subordinul Mysticeti) comunica printr-un sistem unic in laringe, care functioneaza pe un principiu similar cu cel al mamiferelor terestre precum cel de la om si descris pentru prima data intr-un studiu

- Giulia și Vlad Huidu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Chiar daca in familia lor nu a fost intotdeauna totul lapte și miere, aceștia au reușit de fiecare data sa treaga peste probleme. Cei doi și-au deschis sufletul și…

- Americanii de la TennisHead, una dintre cele mai importante publicații de profil din lume, au analizat situația Simonei Halep. Intre 7 și 9 februarie au avut loc audierile la TAS in cazul de dopaj al romancei.

- In urma cu cateva zile, Wall Street Journal a chestionat mai mulți economiști americani despre perspectivele economice pentru 2024. Concluzia a fost ca, deși economia SUA nu va intra in recesiune in 2024, vor exista industrii care vor resimți creșterea anemica drept o recesiune. Lucrurile nu stau foarte…

- Rusia raspunde cu un documentar cererilor repetate ale Romaniei pentru restituirea tezaurului de la Moscova. A fost realizat de Zvezda, televiziunea armatei ruse. Concluzia: Nu au niciun tezaur de dat inapoi, de fapt Romania e datoare Rusiei. In urma cu o luna, guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu,…

- Imaginile vorbesc de la sine cand spunem ca TJ Miles și Francisca fac totul impreuna. Cei doi indragostiți au descoperit care este secretul unei relații de succes. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au susprins in ipostaze de senzație.…