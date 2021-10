Secretarul general al PNL Dan Vîlceanu: Florin Cîțu este propunere PNL pentru premier Dupa moțiunea de cenzura și înlaturarea Guvernului, liberalii îl susțin în continuare pe Florin Cîțu pentru funcția de premier. Liderii din echipa de conducere a PNL au declarat pentru HotNews.ro ca președintele partidului este în continuare nominalizarea pentru funcția de premier și cu aceasta propunere vor merge la consultarile la Cotroceni.



