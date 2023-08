Stiri pe aceeasi tema

- Romania se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce inseamna ca tara va putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- „Iarasi e o discutie foarte complexa. Sigur ca autoritatile locale isi doresc exploatarea acestei resurse pentru ca ea inseamna venituri, inseamna locuri de munca, inseamna o resursa care poate fi utilizata in productia de energie electrica. Asa cum va spuneam, la nivelul pietei, la nivelul Europei,…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…

- Primele proiecte de centrale eoliene ar putea fi instalate in Marea Neagra in 2027-2028, acolo existand un potential imens, pe care Romania nu-l va exploata integral, probabil niciodata, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, vrea sa relanseze proiectul energetic de la barajul Tarnița.„Se numește Tarnița-Lapuștești. Un proiect de decenii, care a fost adesea pomenit, incercat și uitat prin sertare. Mi-am asumat sa facem tot posibilul pentru a transforma acest vis in realitate.…

- “Cu siguranta sunt aici oameni care au merite mult mai mari decat mine in acest vis care se implineste astazi. Listarea Hidroelectrica este un vis pentru foarte multi romani, de peste zece ani. Nu este proiectul unei persoane, nu este un proiect de infrastructura fizica, nu putem scrie pe el ”inceput…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma, luni seara, ca trecerea la o economie mai putin poluanta si mai sustenabila nu este o alegere, ci o necesitate.”Astazi, la Forumul de Afaceri Franco-Roman, am discutat despre solutiile durabile pe care Romania si le propune in tranzitia ecologica si…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis un mesaj de unitate la Consiliul National al Partidul Umanist Social Liberal, subliniind ca cele trei ingrediente de care are nevoie Romania sunt unitate, libertate si curaj.“Este o mare onoare sa va adresez astazi un gand bun din partea Partidului National…