Se vinde OTP Bank România OTP Bank Romania a fost anuntata ca este scoasa la vanzare prin licitatie organizata de banca mama din Ungaria. Grupul OTP, din Ungaria, a decis sa testeze piata in vederea unei posibile vanzari a OTP Bank Romania, conform unui comunicat emis de sucursala din tara noastra. „Ca urmare a unei strategii bune de creștere, a muncii devotate și de inalta calitate și a increderii clienților, OTP Bank Romania a obținut in ultimii ani o creștere semnificativa. Astfel, in ultimii patru ani și-a dublat dimensiunea, și-a sporit cu 50% numarul de clienți, a implementat numeroase inițiative, cu precadere in…

- Concernul maghiar OTP a scos la vanzare filiala sa din Romania, potrivit mai multor surse din piața, care spun ca tranzacția se va incheia in anul 2024.OTP Bank a incercat sa achiziționeze Banca Romaneasca in 2017, insa tranzacția a fost respinsa de BNR.OTP Bank a incercat o strategie…

- OTP Bank Romania a fost anuntata ca este scoasa la vanzare prin licitatie organizata de banca mama din Ungaria. Grupul OTP, din Ungaria, a decis sa testeze piata in vederea unei posibile vanzari a OTP Bank Romania, conform unui comunicat emis de sucursala din tara noastra. „Ca urmare a unei strategii…

- OTP Bank Romania, controlata de grupul maghiar OTP Bank, a fost scoasa la vanzare, informeaza Economedia. OTP Bank estimeaza ca procesul de vanzare ar putea dura cateva luni.OTP Bank a confirmat oficial, intr-un comunicat, ca filiala din Romania este scoasa la vanzare. "In ultimii patru ani, OTP Bank…

