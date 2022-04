Stiri pe aceeasi tema

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in cateva localitati din judetul Cluj. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea

- Moldova, Romania dar și restul Europei se confrunta cu o criza fara precedent a facturilor la gaze și la electricitate. Pe de alta parte, sunt multe persoane care nu știu cat de mult ajung sa consume anumite aparaturi des utilizate in casa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua dintre cele trei facturi sunt cu valori pe minus, iar cea de-a treia este cu valori pe plus. Pe aceea trebuie sa o ia in calcul cei peste 1 milion de clienți ai unuia dintre cei mai mari furnizori de energie electrica din țara noastra, care deja au inceput sa primeasca facturi in aceasta luna,…

- Exportul de energie electrica al Romaniei a crescut anul trecut cu 23%, la 5.915,3 milioane kWh, iar importurile cu 6,7%, la 8.113,9 milioane kWh, fata de 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres. Resursele de energie primara au crescut…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu, a solicitat luni furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea…

- Conducerea ANPC a organizat, luni, in format online, o intalnire cu toti furnizorii de energie electrica si de gaze naturale din Romania, iar presedintele APNC a cerut ca toti consumatorii sa poata intelege mai bine datele de pe factura. “Exista o suma dintre consumatori neavizati si care nu stiu sa…

- Foarte multe persoane se confrunta, de ceva timp, cu facturi mult mai mari la gaze și energie electrica. Insa, pentru a mai diminua din costuri, exista o soluție. Iata electrocasnicele pe care trebuie sa le scoti din priza, noaptea. Asa vei plati mult mai putin la curent, transmite Știri.md Totuși,…

- Șeful ANPC a primit 10 LEI compensare pentru factura la curent: „Consum de 200 de kw. La gaze am primit o factura cred ca de 2.000 de lei” Șeful ANPC a primit 10 LEI compensare pentru factura la curent: „Consum de 200 de kw. La gaze am primit o factura cred ca de 2.000 de lei” Șeful ANPC, Mihai Culeafa,…