Pasajul rutier Unirii se redeschide circulației inainte de inceperea noului an școlar. Devine cel mai tehnologizat și modern tunel rutier din Romania, spune Daniel Baluța, primarul Sectorului 4. „In numai doua luni, Sectorul 4 a pus in siguranța cel mai important obiectiv de infrastructura din Capitala, care devine astfel cel mai tehnologizat și modern tunel rutier din Romania! Pasajul rutier Unirii se redeschide circulației inainte de inceperea noului an școlar. Dupa 77 de zile de munca, fara niciun fel de intarziere, lucrarile de punere in siguranța a celui mai important obiectiv de infrastructura…

- Pasajul rutier Unirii se redeschide circulației inainte de inceperea noului an școlar. Devine cel mai tehnologizat și modern tunel rutier din Romania, spune Daniel Baluța, primarul Sectorului 4.

- ”Asa cum a anuntat Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, in data de 19 iunie, Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei inainte de inceperea noului an scolar. Dupa 77 de zile de munca, fara niciun fel de intarziere, lucrarile de punere in siguranta a celui mai important obiectiv de infrastructura…

